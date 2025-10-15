Un apel emoționant vine din partea familiei adolescentei Oros Larisa Maria, internată în stare gravă la Secția Pediatrie 1 ATI Cluj-Napoca. Fetița are nevoie urgentă de transfuzii de sânge, iar orice donare poate face diferența dintre viață și moarte.

„Este nepoțica mea și are nevoie de ajutorul vostru. O donare de sânge o poate ajuta să ajungă sănătoasă acasă”, transmite familia, care face un apel la toți cei care pot și doresc să se implice.

Toți cei care vor să doneze sunt rugați să menționeze la centrul de donare numele complet – OROS LARISA MARIA. Orice grupă sanguină este binevenită, întrucât ea va primi o grupă compatibilă.

Sângele poate fi donat la:

🩸 Centrul de Transfuzie Sanguină Baia Mare

🩸 Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj-Napoca

Familia transmite mulțumiri tuturor celor care aleg să ofere o șansă la viață micuței Larisa: