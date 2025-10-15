Minaur va juca marți, 21 octombrie, de la ora 19.45, cu echipa spaniolă Fraikin BM Granollers, în etapa a doua a EHF European League. Sunt convins că va fi un meci foarte disputat și de bună calitate și tocmai de aceea merită să invităm iubitorii de handbal la sală. Ora este rezonabilă, chiar dacă nu avem noi obișnuință să jucăm așa târziu.

Spaniolii au o echipă interesantă, iar unul dintre jucători este tânărul de 24 de ani Pablo Urdangarin de Borbón. Deja unora dintre dvs, suporteri mai vechi ai echipei, poate vi s-a aprins un beculeț în memorie, pentru că numele acestui tânăr nu este unul comun. Tatăl sportivului de acum este nimeni altul decât fostul mare internațional spaniol Iñaki Urdangarin.

Iñaki a devenit jucător profesionst de handbal la FC Barcelona la 18 ani, echipă unde a rămas până la retragerea sa, în 2000. A facut parte și din echipa națională de handbal a Spaniei, cu care a obținut medalii de bronz la Jocurile Olimpice din 1996 și 2000. Vorbeam despre susținătorii mai vechi ai echipei noastre pentru că ei își pot aminti despre Urdangarin, care a evoluat cu Barcelona și împotriva echipei Minaur. Băimărenii au cucerit a două cupă europeană din istorie (1988), reușind să elimine în semifinale pe Barcelona, la limită, iar apoi să se impună în finala cu Granitas Kaunas. În acele meciuri a fost și tânărul pe atunci Inaki, el reușind însă un singur gol.

Partea interesantă este că Iñaki este tatăl lui Pablo, iar mama acestuia este Infanta Cristina a Spaniei, fiica fostului rege al Spaniei, Juan Carlos I și al Reginei Sofia a Spaniei. Aceștia sunt bunicii lui Pablo Nicolas, alături de Claire Liebaert Courtain, Juan María Urdangarin Berriochoa. Regele Juan Carlos a abdicat, reunțând la tron în favoarea fiuluui său Felipe, actualul rege al Spaniei.

Și uita așa vom avea ocazia să-l vedem la lucru în Baia Mare pe Pablo Urdangarin, fiul unui fost celebru internațional, nepotul fostului rege al Spaniei (bunicul) și al actualului rege (unchiul).

Minaur.ro