Pe mai multe cursuri de apă din judeţul Maramureş curg sloiuri de gheaţă ca urmare a temperaturilor exterioare care au înregistrat o creştere uşoară, a informat, luni, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă, transmite Agerpres.

„Au fost observate sloiuri de gheaţă în mişcare şi la mal pe râurile Vişeu, Ruscova, Iza şi Lăpuş. Pe râurile Vişeu şi Vaser curg sloiuri de gheaţă, iar pe porţiuni întinse s-a format gheaţă la mal. Sunt poduri de gheaţă pe râurile Iza, Mara, Suciu şi Cosău, apa curgând pe sub aceste poduri”, a spus Dan Bucă.

Conform acestuia, podurile de gheaţă existente pe cursurile de apă nu afectează podurile sau podeţele din localităţile rurale traversate de râuri.

De asemenea, luni dimineaţă, lucrătorii de la întreţinerea drumurilor naţionale şi judeţene au intervenit cu material antiderapant pe principalele tronsoane de drum pentru combaterea poleiului.

„Angajaţii Secţiei de Drumuri Naţionale au intervenit cu trei utilaje şi au răspândit nouă tone de material antiderapant pe DN 18, Dealul Hera, DN 19, Dealul Huta Certeze, DN 17C, Dealul Ştefăniţei pentru prevenirea şi combaterea poleiului. Pe sectoarele de drumuri judeţene s-a acţionat cu cinci utilaje şi s-au împrăştiat 34 de tone de material antiderapant pe DJ 184, DJ 109G, DJ 110G, DJ 184A, DJ 109F, DJ 186 şi DJ188”, a precizat Dan Bucă.