În weekend, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 223 apeluri (119 sâmbătă și 104 duminică) prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.

Salvamontiștii maramureșeni au avut 13 apeluri sâmbătă și 11 duminică.

În cazul acestor intervenții la nivel național au fost salvate 227 persoane. Dintre acestea, 77 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor. Pentru 3 persoane a fost solicitat elicopterul SMURD, pentru a fi recuperate prin troliere.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.