Gerul care s-a instalat în ultimele zile în Maramureș a produs un fenomen periculos pentru populație, respectiv un pod de gheață pe Vaser – zapor.

Zaporul este o stavilă naturală formată din sloiuri de gheață antrenate și blocate în zonele de curbură, în zonele strangulate ale cursului de apă sau în zonele împădurite ale albiei majore. Formarea zăporului conduce la crearea unor baraje provizorii, care în timpul apelor mari favorizează creșterea nivelelor în amonte și deversarea liniilor de apărare (digurile). Prevenirea deversărilor peste coronamentul digurilor se realizează prin executarea unor culoare de scurgere dinspre albia minoră sau prin spargerea zăporului cu ajutorul explozivilor degajând zonele de blocaj.

Din fericire nu a fost nevoie de intervenția specialiștilor, dar priveliștea a fost una spectaculoasă.