Astă-noapte, în jurul orei 23.50, polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Groși au oprit pentru control un autoturism care circula pe raza localității Coruia.

Polițiștii au identificat, la volan, un tânăr de 14 ani care nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz în vederea documentării stării de fapt și dispunerii măsurilor legale.

Conducerea unui vehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere este o faptă gravă, care pune în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic. ‎