În data de 21 decembrie, de la ora 15.00, la Căminul Cultural din Gârdani va avea loc cea de-a IV-a ediție a concertului de colinde Slobozî-ne gazdă-n casă, manifestare organizată de comuna Gârdani, în colaborare cu Consiliul Județean Maramureș.

Primarul comunei Gârdani, Nelu Dragoș: “Dragi gârdăleni, ne bucurăm că am ajuns la ediția a IV-a a concertului de colinde Slobozî-ne gazdă-n casă. Nădăjduiesc că vom avea împreună sărbători în tihnă, pline de lumină și colinde”.