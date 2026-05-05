Baia Mare se pregătește pentru una dintre cele mai așteptate nopți culturale ale anului. Pe 23 mai, între orele 18:00 și 23:45, Planetariul Baia Mare își deschide porțile pentru public, în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor, oferind acces gratuit la o serie de activități spectaculoase dedicate universului și științei.

Vizitatorii vor avea parte de o experiență complexă, care îmbină educația cu divertismentul, într-o atmosferă specială: demonstrații astronomice în cupolă, organizate din 45 în 45 de minute, observații astronomice (în funcție de condițiile meteo), ateliere interactive cu aplicații ale științei, expoziții tematice deschise publicului, astrofotografie și prezentări dedicate pasionaților, momente muzicale care vor completa atmosfera cosmică, invitați surpriză și activități speciale, știință, emoție și descoperire.

Evenimentul promite o incursiune fascinantă în misterele universului, fiind conceput pentru toate categoriile de vârstă – de la copii curioși până la pasionați de astronomie.

Organizatorii anunță o ediție plină de „experiențe wow”, menită să transforme Planetariul într-un spațiu al descoperirii și al inspirației.