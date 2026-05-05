În perioada 1–3 mai, Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș a găzduit, la Blaj, Întâlnirea Națională a Reuniunilor Mariane, un eveniment de profundă încărcătură spirituală, desfășurat sub tema „Grija pentru aproapele și pentru creație”. Tema se înscrie în contextul Anului Special dedicat Sfântul Francisc din Assisi, proclamat de Papa Leon al XIV-lea, la 800 de ani de la trecerea sa la Domnul, oferind credincioșilor un timp de reînnoire spirituală și har.

Întâlnirea a debutat vineri, 1 mai, cu primirea delegațiilor, urmată de Sfântul Rozariu și Sfânta Liturghie celebrată de Preafericirea Sa Claudiu Lucian Pop, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, la Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj.

În cuvântul de învățătură, Preafericirea Sa a salutat participanții și și-a exprimat recunoștința pentru implicarea laicilor în viața Bisericii, subliniind că aceasta este o comuniune vie în care toți, în slujiri și misiuni diferite, contribuie la edificarea aceleiași familii a lui Dumnezeu, uniți în mod special în jurul Maicii Sfinte. Amintindu-și cu emoție faptul că atât mama, cât și bunica sa au fost membre ale Reuniunii Mariane, Preafericirea Sa Claudiu a vorbit despre misiunea membrilor Reuniunii, arătând că autenticitatea apartenenței lor se împlinește atunci când, călăuziți de Maica Domnului, Îl urmează pe Fiul ei, Isus Cristos, devenind martori credibili ai credinței într-o societate tot mai desacralizată, care are nevoie de persoane formate „la școala” ei. În acest spirit, a îndemnat la o deschidere reînnoită spre Lumina lui Cristos: „Ne rugăm cu toții ca împreună să primim încontinuu Lumina lui Cristos, care să ne facă să vedem lucrurile din această lume cu claritate. La școala Maicii Sfinte, suntem chemați să ne împărtășim din Lumina Vieții la fiecare Liturghie. Și atunci putem să fim cu adevărat fiii și fiicele Maicii Sfinte”.

Ziua de sâmbătă, 2 mai, a fost dedicată reflecției și activităților organizatorice. După Sfânta Liturghie, participanții au luat parte la o primă meditație susținută de părintele Cristian Rus, protopop de Blaj. Programul a continuat cu o întâlnire în plen, în cadrul căreia a fost prezentată revista „Marianistul”, au fost citite rapoartele de activitate ale eparhiilor și a fost ales noul Comitet Național al Reuniunilor Mariane. Claudia Bica, din Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș, a fost aleasă Preşedintă la Nivel Naţional a Reuniunii Mariane. După masa de prânz, delegațiile au participat la un pelerinaj la Capela Fecioarei Săracilor din Cărbunari, unde au parcurs Calea Crucii, iar părintele Petru Dumitru, rectorul sanctuarului, a prezentat istoria locului. Ziua s-a încheiat cu vizita la Capela Arhiereilor, unde părintele paroh Liviu Ursu a adresat un cuvânt de bun venit și a evocat memoria ierarhilor înmormântați în criptă, urmată de o a doua meditație, susținută de părintele Ciprian Robotin.

Duminică, 3 mai, ultima zi a întâlnirii, a început cu participarea la Sfânta Liturghie celebrată de Preafericirea Sa Claudiu la Catedrala „Sfânta Treime”. Programul a inclus vizitarea Casei Fericitului Ioan Suciu, unde ghid al marianiștilor a fost Ioan Moldovan, precum și prezentarea concluziilor întâlnirii. Evenimentul s-a încheiat cu masa de prânz, într-un spirit de comuniune și speranță.

Întâlnirea Națională a Reuniunilor Mariane de la Blaj a oferit participanților nu doar un cadru de organizare și dialog, ci și un prilej de întărire a credinței și de aprofundare a responsabilității față de aproapele și creația lui Dumnezeu.