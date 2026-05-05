În această dimineață, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost solicitați să intervină pe bulevardul Regele Ferdinand, pentru soluționarea unui accident rutier.

Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea un autoturism, o femeie de 44 de ani ar fi surprins și accidentat un biciclist, aflat în traversarea străzii.

În urma impactului, a rezultat rănirea biciclistului, un tânăr de 17 ani. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambele persoane implicate în accidentul rutier au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.