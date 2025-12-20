Duminică, 21 decembrie, începând cu ora 12:30, vă așteptăm la Vișeu de Jos, la parada portului popular. Colindătorii vor porni din fața Primăriei și vor merge până la Căminul Cultural, unde de la ora 13:00, va avea loc ediția a III-a a Concertului de colinde Îngerul, un eveniment special care își propune să aducă întreaga comunitate împreună și să devină o tradiție frumoasă organizată an de an.
Vor urca pe scenă grupuri de colindători din județ și artiști locali talentați, pregătiți să ne încânte sufletele cu cele mai frumoase colinde românești.
La alegerile prezidențiale din 2004 eram un copil. Aveam 7 ani și habar n-aveam ce se întâmplă în jurul meu...Citeste mai mult
Lasă un răspuns