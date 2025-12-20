Duminică, 21 decembrie, începând cu ora 12:30, vă așteptăm la Vișeu de Jos, la parada portului popular. Colindătorii vor porni din fața Primăriei și vor merge până la Căminul Cultural, unde de la ora 13:00, va avea loc ediția a III-a a Concertului de colinde Îngerul, un eveniment special care își propune să aducă întreaga comunitate împreună și să devină o tradiție frumoasă organizată an de an.

Vor urca pe scenă grupuri de colindători din județ și artiști locali talentați, pregătiți să ne încânte sufletele cu cele mai frumoase colinde românești.

