Vara vine mai devreme. Cum arată prognoza meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni

Temperaturile medii în luna mai vor fi mai mari decât cele normale în majoritatea regiunilor țării, potrivit estimărilor făcute de ANM pentru următoarele patru săptămâni, scrie Mediafax.

4-11 mai. Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice, nordice și centrale. Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

11-18 mai. Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice. Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile nordice, dar și deficitare în cele sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

18-25 mai. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în regiunile centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

25 mai – 1 iunie. Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.