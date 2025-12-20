Moș Crăciun și Crăciuneasa vă așteaptă într-o lume de poveste, alături de spiridușii Lulu și Nimeni, de Fulguțele dansatoare, de trei pitici năzdrăvani și de băiețelul Andrei!

Colinde, decoruri fermecate și multă voie bună se împletesc într-un spectacol muzical interactiv, unde bucuria e maximă!

Vă așteptăm cu drag!

🎭POVESTE DE CRĂCIUN

📅Sâmbătă / 20 decembrie / orele 10.00 și 11.30 / Teatrul de Păpuși

Cu: 𝐋𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐕𝐨𝐬̗, 𝐑𝐮𝐱𝐚𝐧𝐝𝐫𝐚 𝐋ă𝐳ă𝐫𝐞𝐬𝐜𝐮, 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐥𝐢𝐚 𝐁𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭, 𝐂𝐚𝐫𝐦𝐞𝐧 𝐁𝐮𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞𝐚, 𝐈𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐎𝐭̗𝐨𝐢𝐮, 𝐈𝐮𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐮𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞𝐚, 𝐓𝐮𝐝𝐨𝐫 𝐎𝐬𝐭𝐚𝐟𝐢𝐞

___________________________________

Un spectacol colectiv

Coregrafia: Carmen Bulancea și Ruxandra Lăzărescu

____________________________________

⏰ 60 de minute (fără pauză)

👛 Preț bilet: 10 lei

Bilete disponibile la sala Teatrului de Păpuși, înainte de începerea reprezentației. Informații la telefon: 0730 270 926