Sub coordonarea polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Maramureș, sunt desfășurate activități specifice pentru găsirea unei tinere de 16 ani, din localitatea Chechiș.

BONDRE DENISA MARIA ar fi plecat vineri, 20 decembrie a.c., de la domiciliu și nu a revenit.

SEMNALMENTE: înălțime: 1.65 m, greutate: 50 kg, păr blond, ochi: căprui.

Persoanele care pot oferi informații care să ducă la depistarea minorei sunt rugate să sune la numărul unic de urgență 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție!