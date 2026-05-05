„Astăzi îl găsim pe Isus între cei bolnavi, între cei suferinzi. Astăzi Isus ne cercetează și vedem cum, la Scăldătoarea de la Vitezda, se face aproape de cei care au nevoie de El” (In 5,1-15), a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizău în parohia greco-catolică Șurdești, unde a celebrat Sfânta Liturghie Arhierească duminică, 3 mai 2026. Sfânta Liturghie a fost celebrată în subsolul bisericii aflate în construcție, care a suferit un incendiu în urmă cu doar câteva zile, pe data de 28 aprilie.

Au concelebrat părintele paroh Marius Tomoș și părintele Mircea Indrea – paroh al Parohiei „Sfânta Maria” din Baia Mare. A slujit părintele diacon Florin Marc.

„Am venit astăzi să ne rugăm împreună și să cerem de la Dumnezeu ajutor și tărie sufletească, tărie în credință și putere ca să mergem înainte, să trecem peste orice durere, peste orice încercare, peste tot ceea ce este rău și atinge inima noastră. Durerea și suferința ating inimile noastre”, a afirmat Ierarhul, explicând modul în care oamenii pot să reacționeze atunci când trăiesc o durere: „La suferință oamenii pot să fie solidari sau pot să fie individualiști, acuzatori, dezinteresați sau să abandoneze. În fața suferinței, mereu există și un mister pe care nu putem să-l pătrundem și să-l înțelegem imediat pe deplin. Un om care este în suferință nu poate să înțeleagă suferința lui pe moment. El doar suferă. Și în acea suferință, Domnul se face aproape. Cei care au credință înțeleg, în cele din urmă, cum se transformă prin suferință, se însănătoșesc și înțeleg harul lui Dumnezeu, care mereu se face viu, ne însoțește și ne ajută să mergem mai departe”.

„Vrei să te faci sănătos?, îl Întreabă Isus pe paraliticul de la scăldătoarea Vitezda. Isus dorește să îl vindece, dar, în același timp, dorește să trezească și în el această dorință, astfel încât să vrea să meargă mai departe, să se vindece. Îi arată faptul că are în interior această putere, și, împreună cu puterea lui Isus, se poate însănătoși. De aceea Isus îi spune: Ridică-te! Ia-ți patul tău și mergi la casa ta”. Sunt cuvintele cu care Episcopul de Maramureș prezintă mesajul Evangheliei din Duminica a Patra de după Paști, îndemnând astfel credincioșii din parohia Șurdești să mediteze la ceea ce ne cere Domnul prin Parabola Paraliticului: „Îndemnul pe care cuvântul Domnului din Evanghelia de astăzi îl adresează este acela de a ne ridica, împreună cu rănile noastre, și de a merge înainte. Pentru că Domnul este Cel care ne ajută, ne întărește și ne deschide noi posibilități în viață, pe care noi nu le înțelegem încă, dar conduc spre rezultate de care ne vom minuna”.

Preasfinția Sa Vasile a îndemnat comunitatea din Șurdești să trăiască în spirit de familie, uniți în momentele de încercare, lăsând deoparte tentația de a găsi vinovați și de a se acuza reciproc, neștiind noi din ce cauză se întâmplă unele lucruri, la fel ca în cazul orbului din naștere, care, spune Isus: „Nu a păcătuit nici el, nici părinții lui, ci s-a născut așa pentru ca să se vadă prin el mărirea lui Dumnezeu. Isus transformă realitatea și îi deschide ochii”.

„Să vindece Domnul durerea pe care o simțim și noi, și dumneavoastră, după cele întâmplate cu această biserică. Aici este rodul muncii dumneavoastră, efortul pe care l-ați făcut. Dar nu este aici un capăt, un sfârșit, ci este doar o etapă din care să pornim din nou întăriți, cerând ajutorul Lui și ajutorul semenilor”, a încheiat PS Vasile, făcând din nou apel la ajutor și solidaritate, ca semn al credinței, al harului care ne vindecă întâi rănile sufletului, și după aceea ne schimbă realitatea exterioară, Ierarhul afirmând în concluzie: „Dacă suntem sănătoși în credință, Domnul va face minuni cu noi”.