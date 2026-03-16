O situație neobișnuită a fost semnalată în Baia Mare, în spatele unor blocuri, unde mai mulți locatari ar fi improvizat o frânghie de rufe între doi copaci din spațiul verde pentru a-și usca hainele.

Imaginile și sesizarea au fost publicate pe rețelele sociale, unde un locuitor a întrebat dacă o astfel de practică este legală și a cerut intervenția Poliția Locală.

Potrivit mesajului postat online, frânghia ar fi fost legată direct de trunchiurile copacilor aflați în spatele blocurilor, transformând spațiul verde într-un loc improvizat pentru uscarea rufelor. Situația a stârnit reacții din partea altor locatari, unii considerând că este vorba despre o utilizare necorespunzătoare a domeniului public.

În general, spațiile verzi din jurul blocurilor sunt considerate domeniu public sau spațiu administrat de autoritățile locale ori de asociațiile de proprietari, iar intervențiile asupra arborilor sau utilizarea acestora în alte scopuri pot fi restricționate de regulamentele locale.

În astfel de cazuri, reprezentanții Poliției Locale pot verifica situația din teren și pot stabili dacă a fost încălcat regulamentul privind gospodărirea și protecția spațiilor verzi.

Deocamdată nu este clar dacă autoritățile au fost sesizate oficial sau dacă vor fi luate măsuri în acest caz.