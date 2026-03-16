Într-o postare recentă pe rețelele sociale, Andrei Caramitru a criticat dur decizia Europei de a nu interveni în strâmtorile strategice din Orientul Mijlociu. „Refuzul Europei de a interveni în strâmtoare e absurd, aberant. Este incredibil să refuzi ajutorul unei puteri strategice precum SUA într-o zonă atât de importantă pentru aprovizionarea cu petrol”, a scris Caramitru.

El argumentează că Europa depinde aproape integral de importurile de petrol din Golf și că oferirea controlului strâmtorii Statelor Unite reprezintă un „cadou geopolitic uriaș”. Totodată, Caramitru atrage atenția că cererea Europei ca SUA să apere granițele sale estice este incoerentă dacă refuză să contribuie la securitatea altor regiuni strategice.

Referindu-se la România, Caramitru subliniază că țara noastră a acționat realist în funcție de capacitățile sale: „Noi nu avem flota maritimă necesară pentru a interveni, însă poziția României este una corectă, bazată pe ce putem face”.

Postarea a stârnit deja discuții aprinse despre responsabilitatea Europei în politica globală și despre prioritățile strategice ale Uniunii Europene.