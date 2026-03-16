Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat cinci funcționari din cadrul Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași care s-ar fi aflat în situații de incompatibilitate, după ce au reprezentat interesele unor firme private în timp ce își exercitau atribuțiile de serviciu.

Potrivit ANAF, cei cinci angajați dețineau certificate digitale calificate pe care le foloseau pentru a reprezenta companii private în relația cu instituțiile statului, deși activau în cadrul administrației fiscale și aveau atribuții în domeniul controlului și administrării fiscale.

Încălcarea legislației privind incompatibilitățile

Inspectorii instituției au constatat că situația contravine prevederilor din Codul de procedură fiscală și din Legea nr. 161/2003 privind prevenirea și sancționarea corupției.

Conform legislației, funcționarii publici nu pot fi mandatari sau reprezentanți ai unor persoane juridice în legătură cu atribuțiile pe care le exercită în funcția publică. În cazul de față, cei cinci funcționari ar fi fost implicați chiar în proceduri de administrare fiscală pentru contribuabilii pe care îi reprezentau.

Cazul va ajunge la ANI

Având în vedere gravitatea situației, Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că va sesiza Agenția Națională de Integritate (ANI), instituția competentă să verifice și să constate eventualele stări de incompatibilitate sau conflict de interese.

Reprezentanții ANAF au precizat că, pentru a preveni astfel de situații pe viitor, controalele interne vor fi intensificate, iar procedurile de verificare a angajaților vor fi consolidate.