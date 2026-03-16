Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Germania, după ce autoritățile germane au decis prelungirea controalelor temporare la frontierele terestre.

Potrivit informațiilor transmise de MAE, măsura va intra în vigoare începând cu 15 martie 2026 și va fi aplicată pentru o perioadă de șase luni. Controalele pot duce la verificări suplimentare la punctele de trecere a frontierei și la eventuale întârzieri în trafic.

Românii aflați pe teritoriul Germaniei sau cei care întâmpină dificultăți pot solicita asistență consulară la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din această țară, inclusiv la Ambasada României în Germania sau la consulatele generale din Bonn, München și Stuttgart.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde operatorii Call Center răspund permanent solicitărilor. În situații speciale sau de urgență, cetățenii români au la dispoziție și numere de telefon dedicate fiecărei circumscripții consulare.

Totodată, MAE le recomandă românilor care călătoresc în străinătate să utilizeze aplicația mobilă Călătorește informat, care oferă informații actualizate și sfaturi utile de călătorie.