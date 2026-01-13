Vremea a fost deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul a fost mai mult noros și pe arii extinse ziua și în prima parte a nopții a nins. Vântul a suflat slab la moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă de până la 58 km/h, viscolind ninsoarea și spulberând zăpada. Stratul de zăpadă proaspăt depus în afara părții carosabile măsura între 10-15 cm.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la Târgu Lăpuș și stația meteo Iezer -18 grade Celsius, în Pasul Prislop și Baia Mare -17 grade Celsius, la Seini, Ocna Șugatag, Cavnic și Pasul Gutâi -14 grade Celsius, Sighetu Marmației, Baia Sprie Moisei, Băiuț, Vișeu de Sus și Borșa -12 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 75 cm la Firiza, 65 cm la Cavnic, 58 cm în Pasul Gutâi, 48 cm la Băiuț, 45 cm la Sighetu Marmației, 42 cm la Groșii Țibleșului și Ruscova, 39 cm la Coroieni, 35 cm la stația meteo Iezer, Baia Borșa, Valea Vaserului și Vișeu de Sus, 33 cm la Șieu și Săcel, 31 cm la Târgu Lăpuș, 28 cm la Ocna Șugatag, 23 cm în Baia Mare.

Gheața este prezentă la malurile râurilor Tisa, Vișeu, Cisla, Vaser, Ruscova, Iza, Mara, Botiza, Bârsău, Lăpuș și Cavnic. Curg sloiuri de gheață pe râurile Tisa, Ruscova, Mara, Someș: Poduri de gheață sunt formate pe cursul râurilor Mara și Lăpuș. Pod de gheață cu ochiuri sunt pe râurile Nistru, Sălaj și Cosău. Gheață se găsește pe fundul râurilor Firiza, Cavnic și Mara.

Angajații secției de drumuri naționale au intervenit, în ultimele ore, cu 24 de utilaje și au răspândit 47 tone de material antiderapant. Pe sectoarele de drumuri județene s-a acționat cu 37 de utilaje și s-au împrăștiat 600 tone de material antiderapant.

Sunt sectoare de drumuri naționale cu partea carosabilă curată și uscată. În zonele de munte sunt sectoare de drum cu zăpadă frământată pe partea carosabilă. Sectoarele de drumuri județene au partea carosabilă curată și umedă.

Ninge slab în zonele de deal și de munte.

Având în vedere prognoza meteorologică, CJSU reamintește despre obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă la deplasarea pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Vehiculele de tonaj trebuie să aibă în dotare lanțuri antiderapante pentru a traversa pasurile montane. Recomandăm șoferilor ca înainte de a porni la drum să se informeze cu privire la condițiile meteorologice și la cele din trafic. Verificați funcționarea instalației de climatizare-dezaburire.

Conduceți preventiv și adaptați permanent viteza. Păstrați o distanță de siguranță față de celelalte vehicule. Utilizați frâna de motor pentru reducerea vitezei și pentru a opri în siguranță.

NU pătrundeți pe drumuri închise traficului rutier! De asemenea, este important ca cetățenii să se protejeze în perioadele cu ger și să limiteze timpul petrecut în afară. Intrați în magazine, mall, farmacii, supermarket-uri pentru a vă încălzi.

Îmbrăcați-vă adecvat, prin protejarea capului, gâtului, mâinilor și picioarelor. Consumați lichide calde. Evitați efortul fizic îndelungat.

Nu lăsați în mașină pe perioadă îndelungată copiii sau animalele de companie.

Vremea va fi și astăzi deosebit de rece, local geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi mai mult noros.

Pe arii extinse ziua va ninge și se va depune strat de zăpadă, în general de 4…8 cm. Vântul va sufla slab la moderat, cu intensificări izolate la munte viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -8 și -5 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -12 și -7 grade. Izolat în zonele joase se va semnala ceață asociată cu depunere de chiciură.