Într-o lume grăbită, în care faptele bune trec uneori neobservate, există oameni care aleg, zi de zi, să facă diferența. Un astfel de exemplu vine din cadrul Penitenciarului Baia Mare.

Agent șef adjunct de poliție penitenciară Teodor Buzatu demonstrează că uniforma nu înseamnă doar ordine și siguranță, ci și implicare reală în sprijinul comunității. Prin consecvență, altruism și responsabilitate civică, colegul nostru a devenit un adevărat salvator de vieți.

În ultimii 6 ani, Teodor Buzatu a donat sânge de peste 40 de ori la Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș, contribuind la salvarea a peste 120 de persoane. Mai mult decât atât, potrivit aplicației BloodDoChallenge, acesta ocupă locul I în județul Maramureș în rândul donatorilor de sânge.

Gestul său constant este o dovadă clară că solidaritatea și grija față de semeni pot schimba destine.

Respect, Teodor Buzatu! Respect pentru viață!