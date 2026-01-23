Vremea a fost în general închisă. Cerul a fost mai mult noros. În cursul nopții și al dimineții s-au semnalat precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Stratul de zăpadă proaspăt depus în afara părții carosabile măsoară până la 3 cm.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -4 grade Celsius, în Pasul Gutâi și în Pasul Prislop -3 grade Celsius, la Cavnic și Băiuț -2 grade Celsius, la Sighetu Marmației, Ocna Șugatg Moisei, Vișeu de Sus, Borșa și Târgu Lăpuș -1 grad Celsius, în Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Șomcuta Mare 0 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 40 cm la Cavnic, 36 cm la stația meteo Iezer, 35 cm la Firiza, 34 cm în Pasul Gutâi, 33 cm la Băiuț, 32 cm la Suciu de Sus, 30 cm în Pasul Prislop, 28 cm pe Valea Vaserului, 28 cm la Coroieni, 27 cm, la Groșii Țibleșului, 26 cm la Bistra, Baia Borșa, 25 cm la Leordina, 20 cm la Botiza, 18 cm la Mara, 16 cm la Ocna Șugatag, 14 cm la Târgu Lăpuș, 10 cm în Baia Mare, 8 cm la Sighetu Marmației.

Gheața este prezentă la malurile râurilor Tisa, Vișeu, Vaser, Cisla, Ruscova, Bârsău, Lăpuș, Cavnic, Săsar și Firiza. Curg sloiuri de gheață pe râul Tisa. Poduri de gheață sunt pe râurile Iza, Mara, Cosău, Someș, Lăpuș și Suciu. Apa curge pe sub podurile de gheață. Sunt poduri de gheață cu ochiuri pe râurile Iza, Botiza, Mara, Sălaj, Cavnic și Nistru.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat cu 14 utilaje și s-au răspândit 60 tone de material antiderpant pe DN1C, E58, DN18, DN19, DN18B și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare.

Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu 21 de utilaje și s-au împrăștiat 153 tone de material antiderapant.

Carosabilul sectoarelor de naționale au partea carosabilă curată și umedă, cu excepția DN18B, pe Dealul Pietriș, respectiv pe DN18 în zona localității Sat Șugatag, unde pe partea carosabilă se găsește depus un strat subțire de zăpadă proaspătă.

Sectoarele de drumuri județene au partea carosabilă curată și umedă. Ninge în zona de munte. În zonele joase cad precipitații mixte slabe sub formă de lapoviță și ninsoare, și se semnalează ceață.

CJSU aduce în atenția conducătorilor auto despre obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă la deplasarea pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei Vehiculele de tonaj trebuie să aibă în dotare lanțuri antiderapante pentru a traversa pasurile montane. Recomandăm șoferilor ca înainte de a porni la drum să se informeze cu privire la condițiile meteorologice și la cele din trafic. Verificați funcționarea instalației de climatizare-dezaburire.

Conduceți preventiv și adaptați permanent viteza. Păstrați o distanță de siguranță față de celelalte vehicule. Utilizați frâna de motor pentru reducerea vitezei și pentru a opri în siguranță. NU pătrundeți pe drumuri închise traficului rutier!

Cetățenii trebuie să fie atenți la deplasarea pe trotuare, alei sau alte zone de acces pietonal acoperite cu gheață, încercați să mențineți centrul de greutate stabil. Acordați atenție pe timpul deplasării la țurțurii de gheață formați la streașina blocurilor și a caselor. Vremea va fi astăzi în general închisă. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii relativ extinse se vor semnala precipitații slabe mixte. Izolat se va produce polei. Vântul va sufla în general slab.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 4 grade, iar cele minime între -3 și 0 grade. Izolat în zonele joase se va semnala ceață.