Apariție surpriză în delegația României de la Davos. Florin Bădiță, unul dintre fondatorii ONG-ului „Corupția ucide”, zis și „protestatarul în chiloți”, și-a făcut apariția la Forumul Economic de la Davos alături de delegația noastră, potrivit Gândul. Apare în mai multe poze alături de Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene și Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene. Nicușor Dan n-a ajuns la Davos, unde participă Donald Trump, Ursula von der Leyen, majoritatea liderilor Uniunii, dar protestatarul în chiloți da.

Bădiță a postat mai multe fotografii din cadrul întâlnirilor din Elveția, scrie DCNews, imagini în care apare și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, dar și Vít Jedlicka, așa-zisul președinte al Liberlandului.

„Îl cunosc pe președintele Liberlandului, țin în mână cel mai mare și mai avansat cip de inteligență artificială din lume, am reușit să mă plimb puțin pe promenadă, am avut o întâlnire cu aproximativ 15 români care sunt și ei la Davos“, a scris Florin Bădiță-Nistor la una din postări.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a explicat motivul pentru care președintele Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția.

„Până la urmă, preşedintele a decis să rămână în ţară, mesajul domniei sale către români fiind «nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară, mai cu seamă când consilierii mei nu îmi pot construi suficientă substanţă pentru prezenţa mea la Davos»”, explică Marius Lazurcă.