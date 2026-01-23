Primăria și Consiliul Local Sighetu Marmației, în colaborare cu Centrul Cultural Sighetu Marmației și Muzeul Maramureșan, organizează sâmbătă, 24 ianuarie, manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române.

Evenimentul va avea loc începând cu ora 12.00, pe Aleea pietonală „Corneliu Coposu”, și este dedicat celebrării a 167 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românească, act istoric fundamental pentru formarea statului român modern.

Programul va debuta cu o alocuțiune susținută de primarul municipiului Sighetu Marmației, av. Vasile Moldovan, urmată de prezentarea semnificației istorice a zilei de 24 ianuarie 1859, susținută de prof. Alin Pralea, șeful Secției de Istorie și Arheologie din cadrul Muzeului Maramureșan.

Momentul comemorativ va fi completat de un program artistic, susținut de Corul „Primavera” al Colegiului Național Pedagogic „Regele Ferdinand” și de Ansamblul „Titiana Mihali” al Școlii de Artă „Gheorghe Chivu” din Sighetu Marmației.

Manifestările se vor încheia într-o notă simbolică, prin Hora Unirii, la care sunt invitați să participe toți cei prezenți, ca semn al unității și solidarității naționale.

Organizatorii invită cetățenii municipiului să ia parte la acest eveniment dedicat istoriei, identității și valorilor românești.