Tragedie a avut zilele trecute la Cenei, județul Timiș. Un adolescent a fost ucis cu o cruzime extremă de colegii săi de școală. Deşi avea răni grave, a încercat cu ultimele puteri să scape din mâinile criminalilor minori. Aceştia au fost ajutaţi ulterior de un prieten care are vârsta victimei. Evenimentul a generat un val de teamă în rândul localnicilor, iar părinții sunt tot mai îngrijorați pentru siguranța copiilor.

Mario, adolescentul de 15 ani, a fost omorât de doi minori: unul de aceeași vârstă cu victima și un altul de 13 ani, care, conform legii, nu poate fi tras la răspundere penală. Din acest motiv, cel mai mic dintre ei a fost eliberat, iar instituția de învățământ nu are cadrul legal necesar pentru a-i interzice accesul la cursuri. Situația a creat o stare de tensiune în comunitate, unde elevii refuză să mai participe la ore și părinții sunt în alertă.

Anchetatorii s-au îngrozit când au aflat în amănunt cum s-a petrecut crima de la Cenei. Cei trei copii au pregătit din vreme totul. Timp de o lună au lucrat la planul lor nebunesc.

Băiatul de 13 ani le-a mărturisit că cei doi colegi mai mari îl invidiau pe Alin Mario Berinde pentru că avea lucruri la care ei nu visau, cum ar fi o trotinetă electrică sau un ATV. La rândul lor, agresorii au susținut că Mario i-a terorizat multă vreme, că i-ar fi amenințat cu bătaia și chiar i-ar fi lovit în mai multe rânduri. De aceea ar fi decis să se răzbune.

Acum comunitatea se pregătește de înmormântare. Pe rețelele de socializare circulă o rugăminte: „Vă scriu cu mult respect și speranță. În comunitatea noastră a avut loc o tragedie care ne-a marcat profund: un tânăr din Cenei și-a pierdut viața mult prea devreme.

Ne dorim ca, la conducerea lui pe ultimul drum, să fie însoțit de cât mai mulți motocicliști, ca semn de respect, solidaritate și sprijin pentru familia îndurerată.

Știu că vocea dumneavoastră ajunge la mulți oameni și de aceea îndrăznesc să vă rog, dacă considerați potrivit, să ne ajutați cu un mesaj prin care să chemați motocicliștii să fie alături de noi în această zi grea. Prezența lor ar însemna enorm pentru familie și pentru toți cei care l-au cunoscut.

Vă mulțumesc din suflet pentru timp și pentru orice sprijin.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sâmbătă, 24 ianuarie, ora 13:00, Cenei – Mario va fi condus pe ultimul drum”.