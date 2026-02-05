Un incident grav a avut loc în seara de miercuri, 4 februarie, pe strada Luminișului din Baia Mare. Un polițist din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Baia Mare, aflat în timpul liber, a fost lovit cu cuțitul…

Despre acest caz reprezentanții Sindicatului Europol și-au expus punctul de vedere și mai ales îngrijorarea despre siguranța polițiștilor.

„În această seară (miercuri, 4 februarie – nr), pe strada Luminișului din Baia Mare, un coleg de-al nostru, polițist la Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Baia Mare, care se afla în timpul liber, a fost atacat pe la spate de persoane necunoscute, fiind lovit de două ori cu un cuțit.

Doar o minune a făcut ca vătămările să nu fie fatale. A fost transportat de urgență la secția UPU a Spitalului Județean Baia Mare unde i se acordă îngrijirile medicale.

Asemenea fapte arată nepăsarea manifestată de toate guvernele succedate la conducerea țării, privind creșterea gradului de protecție juridică a polițiștilor.

Să fii polițist nu înseamnă ca ai vreo protecție specială. Dimpotrivă, înseamnă că cei față de care aplici legea te vor ține minte și te vor ataca în oricare moment în care vor avea ocazia. Să fii polițist înseamnă să te uiți peste umăr de fiecare dată când ești in civil, în timpul tău liber, pe stradă. Și asta pentru că riscul de a fi polițist te urmărește tot timpul, toată viața.

Am expus mereu că prin prisma serviciului suntem expuși unor riscuri incomensurabile, însă preocuparea politicienilor nu se canalizează pe creșterea gradului de protecție și pe compensarea riscurilor, vulnerabilităților și sacrificiilor, ci pe eliminarea și acelor câteva compensații, insuficiente de altfel, care erau asociate meseriei de polițist.

Este inadmisibil ca asemenea fapte să aibă loc într-o societate europeană. Nicio altă țară membră a Uniunii Europene nu își tratează cu atâta dispreț forțele de ordine.

Noi, polițiștii, suntem dedicați comunităților pe care le servim. Nu activăm pe „persoană fizică”, ci în interesul statului, pentru a asigura un climat de ordine și siguranță publică, pentru respectarea legilor și a normelor de conviețuire socială. Dar pe noi, cine ne protejează?!”, este postarea reprezentanților Sindicatului Europol.