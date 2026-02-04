Un incident grav a avut loc pe strada Luminișului din Baia Mare, unde un polițist din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Baia Mare a fost agresat. Acesta ar fi fost atacat din spate de persoane necunoscute și înțepat de două ori în zona spatelui cu un obiect ascuțit, cel mai probabil un cuțit, potrivita vasiledale.ro.

Polițistul, aflat în timpul liber, a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Baia Mare. Potrivit surselor medicale, starea sa de sănătate este bună, fiind supus în continuare investigațiilor medicale.

Între timp, mai multe echipaje de poliție, sprijinite de luptătorii Serviciului de Acțiuni Speciale, au desfășurat verificări în zonă pentru identificarea autorilor.

ACTUALIZARE – IPJ Maramureș

Astăzi, 4 februarie, în jurul orei 18:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au fost sesizați să intervină pe strada Luminișului, unde o persoană ar fi fost rănită în urma unei infracțiuni comise cu violență.

Din primele verificări a reieșit că, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 42 de ani ar fi fost agresat fizic. În urma cercetărilor efectuate până în prezent, principalul bănuit de comiterea faptei este un tânăr de 16 ani.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. A fost constituită o echipă complexă de cercetare care, sub coordonarea procurorului de caz, continuă investigațiile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.