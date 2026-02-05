Vremea a fost mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros și pe arii extinse, în cursul zilei a plouat. În zona montană înaltă a nins. Vântul a prezentat intensificări temporare de până la 50 km/h în zona înaltă de munte, unde a viscolit ninsoarea și a spulberat zăpada.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață în Pasul Prislop și la Cavnic -3 grade Celsius, la Băiuț și în Pasul Gutâi -2 grade Celsius, la Cavnic -1 grad Celsius, Târgu Lăpuș și stația meteo Iezer 0 grade Celsius, Ocna Șugatag 1 grad Celsius, Sighetu Marmației 2 grade Celsius, Baia Mare 4 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 30 cm la stația meteo Iezer, 14 cm în Pasul Prislop, 12 cm în Pasul Gutâi, 10 cm la Cavnic, 8 cm la Băiuț, 7 cm în Baia Borșa, 5 cm pe Valea Vaserului, 4 cm în Poiana Borșa.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat cu patru utilaje și s-au răspândit opt tone de material antiderapant pe DN18, în Pasul Prislop și pe DN17C, Dealul Ștefăniței.

Pe sectoarele de drumuri județene s-a intervenit cu opt utilaje și s-au împrăștiat 57 tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri publice din județ au partea carosabilă curată și umedă. Cerul este acoperit, plouă în județ.

Fulguiește în zona înaltă de munte. Vremea va fi astăzi deosebit de caldă față de normalul termic al perioadei.

Cerul va fi temporar noros și pe arii relativ extinse va ploua slab. În zona montană înaltă precipitațiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări îndeosebi în cursul zilei.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 13 grade, iar cele minime între 2 și 4 grade. Izolat în zonele joase vor fi condiții de ceață.