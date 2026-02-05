Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au susținut o serie de activități cu efective mărite, pentru prevenirea consumului de droguri, a absenteismului școlar și a victimizării minorilor.

Acțiunile polițiștilor, desfășurate recent au avut loc în 4 unități de învățământ din Sighetu Marmației, precum și în zonele adiacente acestora, vizând protejarea elevilor și menținerea unui mediu sigur pentru desfășurarea activităților școlare.

Obiectivele acțiunii au urmărit prevenirea infracțiunilor și contravențiilor care pot afecta siguranța copiilor, identificarea și prevenirea cazurilor de consum sau distribuție de substanțe interzise în rândul elevilor, precum și informarea acestora cu privire la riscurile la care se expun.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, polițiștii au organizat controale și verificări la Școala Gimnazială „Ioan Buteanu”, Școala Gimanzială nr. 5, Școala Gimnazială „Dr. Ioan Mihaly de Apșa”, precum și în cadrul unei școli postliceale. Astfel, discuțiile au fost purtate atât cu elevii, cât și cu cadrele didactice despre respectarea normelor legale și importanța manifestării unui comportament responsabil.

În cadrul acțiunii au fost legitimate mai multe persoane, au fost verificate două societăți comerciale, iar pentru neregulile constatate au fost aplicate sancțiuni contravenționale.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului Criminalistic – grupa Canină, Biroului de Siguranță Școlară Maramureș și Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației.

Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș reiterează angajementul ferm pentru asigurarea unui climat de siguranță în unitățile de învățământ și prevenirea fenomenului infracțional în proximitatea acestora.

Pentru orice situație de risc sau comportament suspect care poate periclita siguranța elevilor, nu ezitați să apelați numărul unic de urgență 112.