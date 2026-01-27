Marți, 27 ianuarie, reprezentanți ai sindicatelor din administrația publică au organizat un protest în fața Instituției Prefectului – Județul Maramureș, exprimându-și nemulțumirea față de intenția Guvernului de a reduce numărul de posturi din Administrația Publică Locală.

Reprezentanții sindicali au atras atenția asupra impactului pe care o eventuală diminuare semnificativă a personalului l-ar putea avea asupra funcționării serviciilor publice esențiale destinate cetățenilor, precum starea civilă, urbanismul, asistența socială, taxele și impozitele, digitalizarea sau implementarea proiectelor cu finanțare europeană.

Aceștia au subliniat necesitatea unei abordări realiste și echilibrate în procesul de reformă administrativă, care să țină cont de atribuțiile tot mai complexe ale administrației publice locale și de importanța asigurării stabilității funcției publice.

Reprezentanții sindicatelor au fost primiți la dialog de către doamna subprefect Enikő-Erzsébet Krizsanovszki și domnul subprefect Rudolf Stauder, care au ascultat punctele de vedere exprimate și au reafirmat deschiderea Instituției Prefectului pentru comunicare și dialog instituțional, în limitele competențelor legale.