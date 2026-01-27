A crescut bilanțul accidentului din Timiș: 7 morți. Victimele erau suporteri PAOK

Bilanțul accidentului rutier produs marți, 27 noiembrie 2025, pe DN 6 / E70, în județul Timiș, a crescut la șapte persoane decedate. Șase victime au fost găsite fără viață la fața locului, iar o a șaptea persoană a murit în drum spre spital.

Accidentul a avut loc în zona localității Gavojdia – Lugojel și a implicat un microbuz de transport persoane (8+1), un autotren, o autocisternă și un autoturism.

Potrivit informațiilor preliminare, toate persoanele aflate în microbuz erau cetățeni greci, suporteri ai PAOK Salonic, care se deplasau spre Franța, unde echipa antrenată de Răzvan Lucescu urma să joace la Lyon, în Europa League.

Alte trei persoane au fost rănite și au fost transportate la spital. Din primele date ale anchetei, microbuzul ar fi intrat în depășire și a fost lovit frontal de un TIR care circula din sens opus, impact în urma căruia a fost implicată și o autocisternă.

Traficul pe DN 6 Lugoj – Caransebeș este complet oprit, iar autoritățile recomandă rute ocolitoare. Ancheta este în desfășurare.