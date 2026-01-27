În lunile ianuarie și februarie 2026, din dispoziția conducerii ANSVSA, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor desfășoară controale tematice la nivel național în sectoare ale produselor alimentare de origine nonanimală. Acțiunile vizează, etapizat, unități pentru fabricarea pâinii și a produselor de panificație, patiserii, cofetării, supermarketuri și hipermarketuri, precum și unități de alimentație publică înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor.

În perioada 19–23.01.2026, controalele au vizat exclusiv unități de panificație, patiserii și unități de morărit, în cadrul cărora inspectorii ANSVSA au realizat 1.456 de controale. În urma verificărilor, au fost aplicate 112 avertismente și 429 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 4.008.700 de lei. De asemenea, au fost emise 30 de Ordonanțe de Suspendare a Activității (OSA) și 4 Ordonanțe de Interzicere a Activității. În plus au fost retrase de la comercializare peste 238 de kg de produse alimentare, care au fost dirijate către neutralizare.

„Siguranța alimentelor începe cu respectarea regulilor de igienă, trasabilitate și autocontrol în fiecare unitate. Prin aceste controale tematice ne asigurăm că operatorii respectă standardele, iar acolo unde există riscuri pentru consumatori intervenim ferm și imediat. Acțiunea va continua, conform planificării, și în celelalte sectoare vizate.”, a declarat dr. Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Verificările au urmărit aspecte esențiale, precum:întreținerea și igienizarea corectă a spațiilor de manipulare a produselor alimentare;

condițiile de prelucrare și depozitare a materiilor prime și a produselor finite;

respectarea cerințelor de înregistrare, autorizare și funcționare;

trasabilitatea, etichetarea și controlul dăunătorilor;

implementarea procedurilor HACCP și a programelor de autocontrol.

Controalele s-au concentrat pe prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor și pe consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile au fost aplicate în situațiile în care deficiențele constatate nu au fost corectate în termenul acordat sau atunci când au fost identificate riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor.

Principalele neconformități identificate au inclus:neconformități privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spații, ustensile/utilaje, paviment, manipulare, protecții împotriva insectelor, acțiuni DDD, mucegai, substanțe dezinfectante, prezență insecte etc.);

neconformități privind documentarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizări, documentație, proceduri);

neconformități legate de produse (etichetare, ambalare, modificări organoleptice, buletine de analiză);

neconformități documentare (documente, trasabilitate);

neconformități privind personalul (stare de sănătate neatestată, fișe de aptitudini, echipament de protecție).

În cadrul controalelor au fost prelevate 175 de probe pentru analize de laborator, conform Programului de supraveghere și control, pentru verificarea conformității produselor alimentare și a respectării limitelor maxime admise privind reziduurile de pesticide, aditivi, contaminanții și alte substanțe interzise.

ANSVSA reamintește că cetățenii pot contacta gratuit Call Center-ul ANSVSA la numărul 0800.826.787, disponibil din orice rețea de telefonie, pentru sesizări sau informații privind siguranța alimentelor.