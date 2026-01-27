𝗔𝘀𝘁ă𝘇𝗶 𝘀𝗲 î𝗺𝗽𝗹𝗶𝗻𝗲𝘀𝗰 𝟒1 𝗱𝗲 𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗮𝗿𝗶ț𝗶𝗮 𝗰𝗲𝗹𝘂𝗶 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗳𝗼𝘀𝘁 𝗜𝗼𝗻𝗲𝗹 𝗣𝗼𝗽-𝗮𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁, 𝗼𝗺 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰 ș𝗶 𝘀𝗰𝗿𝗶𝗶𝘁𝗼𝗿 𝗿𝗼𝗺â𝗻.

S-a născut la Gherla la 24 noiembrie 1889. Rămas orfan, a fost crescut și educat de către unchiul sau, Iuliu Maniu.

Ionel Pop a fost martor al Marii Uniri, fiind unul dintre cei opt notari ai Adunării Naționale de la Alba-Iulia și a fost ales secretar al Marelui Sfat Național. A făcut parte din primul Parlament al României întregite ca deputat al circumscripției Vințu de Jos, după care, în mai multe legislaturi, a fost ales deputat al județului Turda pe listele Partidului Național-Țărănesc și vicepreședinte al Camerei Deputaților în 1940.

După eliberarea din închisoare, la vârsta de 67 de ani, a publicat până la sfârșitul vieții peste 20 de volume inspirate din universul naturii și din viața animalelor. A încetat din viață la 𝟐𝟕 𝗶𝗮𝗻𝘂𝗮𝗿𝗶𝗲 𝟏𝟗𝟖𝟓, la vârsta de 96 de ani și a fost înmormântat la Blaj, în cimitirul Bisericuței Grecilor de pe malul Târnavei Mari.