Centrul de Resurse Educaționale Pro Educație anunță prelungirea termenului de înscriere pentru Simpozionul Național „Profesorul – Arhitectul Viitorului”, ca urmare a interesului crescut manifestat de cadrele didactice din țară și din Republica Moldova.

Noul termen limită pentru înscriere este 10 iunie 2026, organizatorii precizând că evenimentul continuă să atragă participanți interesați de schimb de experiență și de publicarea de materiale educaționale în cadrul unui ghid metodologic multidisciplinar. Simpozionul include sesiuni de comunicări științifice și activități de diseminare a bunelor practici educaționale, participanții urmând să primească diverse documente de participare și recunoaștere a implicării, inclusiv adeverințe și certificate de participare echivalate cu ore de formare continuă.

Organizatorii au anunțat, de asemenea, acordarea unor premii în bani pentru lucrările apreciate: premiul I – 700 lei, premiul II – 500 lei și premiul III – 300 lei, precum și o tragere la sorți online programată pentru 30 iunie 2026. Înscrierile se realizează prin transmiterea materialelor didactice în format electronic, conform cerințelor tehnice specificate de organizatori.

Evenimentul este promovat ca o oportunitate de dezvoltare profesională și colaborare între cadre didactice din diferite unități de învățământ.

Sursa: Pro Educație – Centrul de Resurse Educaționale