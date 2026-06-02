Peste 100 de elevi ai Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare au participat la o activitate de promovare a carierei militare organizată de Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș. Evenimentul a avut ca scop informarea tinerilor cu privire la oportunitățile de formare și dezvoltare profesională în cadrul Jandarmeriei Române.

În cadrul întâlnirii, specialiști din cadrul Serviciului Resurse Umane al Jandarmeriei Maramureș, alături de jandarmi operativi și absolvenți ai instituțiilor de învățământ militar, le-au oferit elevilor informații despre admiterea în școlile militare și despre parcursul unei cariere în domeniu. Printre cei care au dialogat cu liceenii s-au numărat foști elevi ai colegiului băimărean, absolvenți ai Școlilor Militare de Subofițeri Jandarmi de la Fălticeni și Drăgășani, precum și un absolvent al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București, specializarea Jandarmi. Activitatea s-a desfășurat într-un format interactiv, elevii adresând numeroase întrebări despre condițiile de admitere, pregătirea necesară și perspectivele profesionale oferite de sistemul militar. Unii dintre participanți au mărturisit că se pregătesc deja pentru admiterea la Academia de Poliție.

Reprezentanții Jandarmeriei au reamintit că viitorii jandarmi pot urma două trasee educaționale: învățământul postliceal, cu durata de nouă luni, în cadrul Școlilor Militare de Subofițeri Jandarmi de la Fălticeni și Drăgășani, respectiv învățământul superior, prin Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, unde studiile pentru specializarea Jandarmi durează trei ani.

Prin astfel de activități, Jandarmeria Maramureș își propune să îi apropie pe tineri de profesia militară și să le ofere informațiile necesare pentru a lua decizii informate privind viitorul lor profesional.

Sursa: Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș