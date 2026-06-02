Facultatea de Litere CUNBM a găzduit, în perioada 21–24 mai, cea de-a IV-a ediție a Conferinței Internaționale de Literatură pentru Copii și Tineret, eveniment academic dedicat în acest an temei „Nonsense and the Absurd in Children’s and YA Literature” („Nonsensul și absurdul în literatura pentru copii și tineri”).

Manifestarea științifică s-a desfășurat în cadrul Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Centrul Universitar Nord din Baia Mare și a reunit specialiști, cercetători și cadre universitare interesați de literatura pentru copii și adolescenți. Deschiderea oficială a avut loc în Sala de Conferințe a Bibliotecii CUNBM, iar unul dintre momentele centrale ale primei zile a fost conferința susținută de Michael Heyman, profesor la Berklee College of Music din Statele Unite ale Americii. Acesta a prezentat lucrarea intitulată „And, Lo, Nonsense Shall Save the World: Alan Watts, Anushka Ravishankar, and the Nonsense of One”, o intervenție care a explorat valențele literare și culturale ale nonsensului în literatura contemporană.

Conferința a oferit participanților un cadru de dialog interdisciplinar privind rolul absurdului și al nonsensului în literatura destinată copiilor și tinerilor, reunind perspective academice din mai multe spații culturale și universitare.

Sursă: Facultatea de Litere CUNBM