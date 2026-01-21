Vineri, 23 ianuarie, începând cu ora 15.00, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, instituție publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Județean Maramureș și Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, Filiala Baia Mare organizează Simpozionul omagial „24 Ianuarie 1859. Unirea Principatelor Române”.

Despre actul fondator al României moderne prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza (ca domn al Moldovei la 5 ianuarie 1859 și al Țării Românești la 24 ianuarie 1859) și contextul internațional al Unirii, dar și despre ecoul evenimentelor în Transilvania și în Maramureș vor susține comunicări reprezentanții Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș: dr. Viorel Rusu, manager și Lucia Pop, muzeograf.

Din partea partenerului instituțional, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Filiala Baia Mare vor avea intervenții: lector univ. dr. Liviu Tăut, directorul filialei; conf. univ. dr. Delia Ardelean, coordonator programe de studii Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar; lect. univ. dr. Andrei Baboșan.

Evenimentul cultural se va desfășura în Aula „Aurel Ardelean” a Universității de Vest „Vasile Goldiș”, Filiala Baia Mare, str. Culturii nr. 5.