La data de 18 ianuarie a.c., la ora 16:56 polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mihai Bravu au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost înșelată prin metoda „accidentul”.

În urma deplasării la fața locului, polițiștii au identificat o femeie, de 76 de ani, care a relatat faptul că ar fi fost contactată telefonic de către un presupus cadru medical, care i-ar fi comunicat faptul că în urma producerii unui accident rutier, nepotul acesteia s-ar afla în stare gravă de sănătate, fapt pentru care era necesară plata serviciilor medicale.

La scurt timp, la domiciliul femeii s-ar fi deplasat două persoane necunoscute, ce s-ar fi prezentat ca fiind reprezentanți ai unei instituții medicale și i-ar fi solicitat femeii să le înmâneze toți banii pe care aceasta îi deținea în casă, aceasta înmânându-le suma de 38.000 de lei.

După ce persoanele au plecat de la fața locului, reclamanta și-a apelat nepotul care i-a spus că acesta nu a suferit niciun accident, astfel dându-și seama că acesta fost înșelată.

În urma activităților desfășurate de polițiști, cu sprijinul mai multor structuri, în orașul Isaccea, județul Tulcea, la aceeași dată, a fost identificat autoturismul în care se aflau cele două persoane, respectiv un bărbat de 33 de ani și o femeie de 21 ani.

De asemenea, în cauză a fost întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, prejudiciul de 38.000 de lei fiind recuperat în totalitate.

Totodată, față de femeia de 21 de ani, a fost dispusă măsura arestului la domiciliu, pentru 30 de zile.

Pentru prevenirea unor înșelăciuni prin metoda „Accidentul”, polițiștii recomandă cetățenilor, în special vârstnicilor:

– să nu ofere niciodată bani unor persoane necunoscute care pretind că sunt reprezentanți ai unor instituții;

– să verifice întotdeauna informațiile primite prin apelarea directă a rudelor presupus implicate;

– să rămână sceptici față de apelurile telefonice prin care li se solicită urgent bani, sub diverse pretexte, cum ar fi: accidente, intervenții chirurgicale sau tratamente scumpe;

– să oprească conversația și să sune imediat la 112 pentru a sesiza orice tentativă de înșelăciune.