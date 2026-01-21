Deputatul PNL de Maramureș, Ionel Bogdan, susține că măsurile economice adoptate de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan încep să producă efecte vizibile, potrivit datelor oficiale privind execuția bugetară.

Într-o declarație publică, parlamentarul arată că deficitul bugetar a fost redus cu peste un punct procentual din PIB, într-un context economic dificil, marcat de creșterea dobânzilor. Ionel Bogdan califică acest rezultat drept „un succes real”, în pofida criticilor apărute în spațiul public la adresa politicilor financiare pentru anul 2025.

Potrivit deputatului liberal, reducerea deficitului nu a fost realizată prin tăieri de investiții sau prin amânarea plăților, ci printr-o disciplină strictă a cheltuielilor publice și prin creșterea absorbției fondurilor europene.

„Este un semnal clar că ordinea în cheltuirea banului public și reformele asumate pot genera stabilitate financiară”, transmite Ionel Bogdan, care subliniază totodată că mai sunt necesare măsuri importante, inclusiv pentru corectarea inechităților din sistemul de salarizare și pentru reducerea cheltuielilor administrative.

Deputatul PNL afirmă că, în ciuda atacurilor politice la adresa premierului Ilie Bolojan, performanța guvernamentală este susținută de date concrete. În acest context, Ionel Bogdan reafirmă sprijinul PNL pentru actualul premier și direcția economică adoptată.

„Responsabilitatea fiscală este singurul drum corect pentru România”, a concluzionat parlamentarul maramureșean.