Societatea VITAL S.A. a organizat, în perioada 2-4 iunie 2026, o nouă campanie de colectare selectivă a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), desfășurată la sediul central al companiei din Baia Mare, pe strada Gheorghe Șincai nr. 21. Acțiunea, dedicată exclusiv angajaților societății, a avut loc în contextul marcării Zilei Mondiale a Mediului și a urmărit creșterea gradului de conștientizare privind gestionarea corectă a deșeurilor electrice și electronice.

În cadrul campaniei au fost colectate peste 310 kilograme de deșeuri, printre care televizoare, monitoare, imprimante, unități centrale de calculator, aspiratoare, uscătoare și plăci de păr, mașini de făcut pâine, aparate de cafea, prăjitoare de pâine și DVD-playere.

Demersul a fost realizat în parteneriat cu The Green Project și a avut ca obiectiv promovarea reciclării responsabile și prevenirea impactului negativ pe care aceste deșeuri îl pot avea asupra mediului înconjurător. Reprezentanții societății atrag atenția că o mare parte din echipamentele electrice uzate ajung, în mod greșit, la gunoi, în loc să fie predate în punctele special amenajate pentru colectare.

Potrivit organizatorilor, astfel de campanii contribuie la reducerea poluării și la formarea unor comportamente responsabile față de mediu, subliniind faptul că fiecare persoană poate avea un rol important în protejarea naturii. Pentru a încuraja participarea, angajații care au predat aparate voluminoase au primit taloane pentru o tombolă ce va avea loc în data de 17 iunie. Printre premiile puse în joc se numără friteuze cu aer cald, aparate de vidat, grill-uri, mixere cu bol, bormașini, polizoare și capete de duș cu filtrare.

Reprezentanții VITAL transmit că vor continua să dezvolte programe și activități dedicate protecției mediului și promovării colectării selective, considerând că fiecare gest responsabil contribuie la construirea unui viitor mai curat pentru generațiile următoare.

Sursa: VITAL S.A. Baia Mare