Marți, 20 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul mai multor structuri au desfășurat activități de informare și prevenire în patru unități de învățământ din Sighetu Marmației_

În cadrul întâlnirilor cu cei aproximativ 150 de elevi, au fost purtate discuții pe teme privind absenteismul școlar, prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, precum și importanța respectării normelor de conduită și a regulilor de conviețuire socială.

Totodată, polițiștii au avut discuții cu cadrele didactice și directorii unităților de învățământ, fiind analizate aspecte referitoare la situația elevilor și eventualele probleme identificate la nivelul claselor.

De asemenea, au fost efectuate verificări la unitățile de alimentație publică (baruri) situate în proximitatea unităților de învățământ, ocazie cu care nu au fost identificați elevi care să lipsească de la cursuri.

Activitățile au fost realizate de polițiștii din Sighetu Marmației, cu sprijinul polițiștilor Biroului Siguranță Școlară, ai Compartimentului de Prevenire și Analiză a Criminalității și cei ai Poliției Canine din cadrul Serviciului Criminalistic.

Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, având ca scop creșterea gradului de siguranță în mediul școlar și prevenirea faptelor antisociale în rândul minorilor.