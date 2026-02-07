România se alătură și în acest an evenimentului global Ora Pământului, care va avea loc sâmbătă, 28 martie, la ora 20:30, printr-o inițiativă ce îmbină responsabilitatea față de mediu cu puterea muzicii.

Sub mesajul „Stingem lumina, aprindem muzica”, copii, profesori și părinți din întreaga țară sunt invitați să participe la activități muzicale dedicate protejării planetei. Evenimentele se pot desfășura în parcuri, piețe publice, pe scene, în școli sau în orice spațiu unde comunitățile se pot reuni pentru a celebra natura și solidaritatea.

Participanții vor folosi ca resursă principală muzica, buna dispoziție și Broșura Ora Pământului, realizată în cadrul programului național Cantus Mundi, care susține implicarea copiilor și tinerilor în proiecte educaționale și civice.

Înscrierea pentru participarea la eveniment se face prin completarea formularului pus la dispoziție de Cantus Mundi, până la data de 16 februarie 2026.

Ora Pământului este un eveniment internațional dedicat conștientizării problemelor de mediu și reducerii consumului de energie, iar ediția din 2026 își propune să transmită, prin muzică, un mesaj de speranță și responsabilitate față de viitorul planetei.