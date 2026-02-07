Fetele de la Minaur Baia Mare au reușit în această seară o victorie muncită în fața echipei germane Thuringer, actuala deținătoare a trofeului EHF European League.

Dacă în meciul tur băimărencele au pierdut în ultima secundă după o partidă deosebit de echilibrată în care au avut inițiativa trei sferturi din timpul de joc, disputa din această seară a fost cam în aceeași parametri.

Baia Mare a condus de cele mai multe ori la o diferență de unul sau două goluri dar și adversarele au reușit să fie în avantaj în câteva rânduri.

Finalul de meci n-a mai semănat cu cel din deplasare, în ultimele patru minute Minaur a zburdat pe teren, le-a ieșit absolut tot ce-au încercat și, de la un singur gol diferență, s-a ajuns în final la patru.

Trebuie spus că tonul l-a dat Iulia Dumanska, îngerul păzitor al porții care, în minutul 56 a avut două intervenții magice în aceeași fază, după care Thuringer a căzut fizic, dar mai ales psihic.

S-a terminat 28-24, după 13-12 la jumătatea partidei, un scor perfect care califică echipa în sferturile de finală a competiției în caz de egalitate de puncte cu echipa germană la finalul meciurilor din grupă, datorită golaverajului direct, +3 pentru Minaur.

Minaur e pe primul loc în grupa A, cu 6 puncte în 4 partide. Mai are de jucat acasă cu Larvik (14 febuarie) și în deplasare cu Mosonmagyarovar (21 februarie).

O notă aparte pentru cei peste 2.300 de spectatori care au susținut echipa și au creat o atmosferă ca în vremurile bune ale handbalului băimărean.