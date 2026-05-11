Liga Studenților “Pintea Viteazul” (LSPV) anunță încheierea cu succes a primei etape din cadrul celei de-a VI-a ediții a competiției Quick Quiz, eveniment care a reunit 12 echipe dornice să își testeze cunoștințele și spiritul de echipă.

Participanții au avut parte de o competiție dinamică, plină de energie și provocări, demonstrând implicare, creativitate și dorința de a merge mai departe în concurs. Atmosfera competitivă și entuziasmul echipelor au transformat această primă etapă într-un real succes.



În urma rezultatelor obținute, cele 6 echipe calificate vor merge mai departe în marea finală a competiției, care va avea loc în data de 21 mai 2026, la Zbor Hub Baia Mare. Acolo, cele mai bune echipe se vor confrunta pentru titlul acestei ediții Quick Quiz.