Agenția Kaira Models a anunțat organizarea unui nou casting dedicat copiilor, adolescenților și tinerilor care visează la o carieră în modelling. Evenimentul va avea loc în data de 14 mai 2026, iar înscrierile se fac online, prin completarea formularului disponibil pe site-ul oficial al agenției.

Cei interesați trebuie să acceseze secțiunea „Become a Model” de pe platforma oficială Kaira Models și să completeze formularul cu datele personale. Reprezentanții agenției precizează că, după înscriere, fiecare participant va fi contactat de echipa Kaira Models pentru confirmare și organizare.

Castingul este destinat următoarelor categorii de vârstă:

6 – 13 ani – copii;

14 – 30 ani – adolescenți și adulți.

Organizatorii îi îndeamnă pe participanți să verifice cu atenție corectitudinea datelor introduse și să răspundă rapid apelurilor sau mesajelor primite din partea agenției.

Kaira Models a devenit în ultimii ani una dintre cele mai active agenții de modelling din nordul țării, organizând periodic castinguri și proiecte dedicate descoperirii și formării noilor talente. În 2025 și 2026, agenția a organizat mai multe selecții pentru copii și adolescenți în Baia Mare, colaborând inclusiv cu agenții și proiecte naționale din domeniul modei.

Printre proiectele și colaborările recente ale agenției se numără participarea la evenimente de fashion și beauty locale, workshopuri de dezvoltare personală și imagine, dar și parteneriatul cu One Models România pentru organizarea unor castinguri regionale dedicate descoperirii de noi modele. De asemenea, participarea în cadrul Filon de România a adus prestigiu modelelor agenției!

De asemenea, Kaira Models s-a remarcat prin organizarea de prezentări de modă, ședințe foto tematice și proiecte dedicate promovării tinerelor talente din Maramureș, punând accent pe educație, disciplină și dezvoltare artistică. Baia Mare Beauty Fest este cireașa de pe tort! Agenția promovează constant ideea că modellingul înseamnă nu doar podium și fotografie, ci personalitate, cunoștințe, formare personală și încredere în sine.