Fiecare decizie la volan contează: polițiștii desfășoară activități preventive pentru a prioritiza responsabilitatea şi, implicit, siguranţa rutieră.

Pentru prevenirea și combaterea situațiilor de risc și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii din Vișeu de Sus au acționat ieri, 15 februarie, timp de două ore, pe raza orașului.

Astfel, au fost oprite și verificate 15 autovehicule, iar pentru neregulile constatate în baza O.U.G. nr. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, polițiștii au aplicat 11 sancțiuni contravenționale.

De asemenea, în cazul unui autovehicul a fost dispusă măsura reținerii certificatului de înmatriculare până la remedierea abaterilor constatate.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 6.000 de lei.

Acțiunea s-a derulat cu sprijinul polițiștilor de frontieră și al jandarmilor.

Polițiștii maramureşeni atrag atenția asupra importanței conducerii preventive și a respectării regulilor de circulație.