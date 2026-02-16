Președintele Consiliul Județean Maramureș a semnat contractul de management al dr. Rareș Pop la conducerea Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, anunțând un mandat axat pe modernizare, eficiență și consolidarea încrederii pacienților în sistemul medical din județ.

Potrivit declarațiilor oficiale, noul mandat are la bază trei direcții strategice majore.

Modernizare și digitalizare

Prima direcție vizează reabilitarea secțiilor cu infrastructură depășită, dotarea cu echipamente medicale de ultimă generație și implementarea unui sistem informatic integrat, cu dosar medical electronic complet funcțional. De asemenea, este prevăzută dezvoltarea serviciilor de telemedicină la nivelul întregului județ, astfel încât spitalul să devină mai eficient și mai bine conectat la nevoile pacienților.

Resursă umană stabilă și performantă

A doua componentă a planului de management urmărește atragerea de medici în specialitățile deficitare, susținerea programelor de formare continuă și supraspecializare, evaluarea personalului pe criterii de performanță și îmbunătățirea climatului organizațional. Conducerea județeană subliniază că performanța unui spital depinde în primul rând de calitatea și implicarea echipei medicale.

Performanță financiară și reputație

Cea de-a treia direcție strategică vizează optimizarea finanțării, atragerea de fonduri europene, creșterea transparenței în raportarea indicatorilor și îmbunătățirea gradului de satisfacție al pacienților. Totodată, se dorește menținerea spitalului în circuitul clinic universitar și dezvoltarea învățământului medical la Baia Mare, cu obiectivul de a consolida statutul unității drept centru medical de referință în nordul țării.

Printre prioritățile imediate stabilite pentru noul manager se numără reducerea timpilor de așteptare în Unitatea de Primiri Urgențe și în Ambulatoriul de specialitate, respectarea strictă a programului de lucru de către personal, precum și îmbunătățirea relației cu pacienții și aparținătorii prin empatie și profesionalism.

Reprezentanții administrației județene și-au exprimat încrederea că noua echipă managerială va reuși să aducă stabilitate și predictibilitate în activitatea spitalului, cu scopul declarat de a poziționa Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare între unitățile medicale publice de elită din România.