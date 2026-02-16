Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române recomandă ca, pentru a avea o deplasare în siguranță, în condițiile atenționării meteorologice, valabile în perioada 17 februarie, ora 10.00 – 18 februarie, ora 14.00, care vizează precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, în sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, înainte de a porni în călătorie, să vă informați cu privire la starea carosabilului pe traseul pe care urmează să-l parcurgeți.

Pentru siguranța participanților la trafic, conducătorii auto trebuie să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiții de siguranță, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei dacă circulă pe un carosabil umed sau alunecos.

Reamintim că pentru deplasarea pe suprafețe carosabile acoperite cu polei, gheață sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă.

Evitați preocupările de natură a vă distrage atenția, rămâneți conectați la ce se întâmplă în trafic pentru a putea anticipa situațiile periculoase!