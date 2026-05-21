Un accident rutier s-a produs în cursul zilei de astăzi, 21 mai, în zona centrului comercial VIVO! din municipiul Baia Mare.

Din primele informații, două autoturisme au fost implicate în coliziune chiar în apropierea intrării în complexul comercial. În urma impactului, unul dintre vehicule a suferit avarii semnificative în partea din față.

La fața locului au fost prezenți cei implicați în accident, care au încercat să clarifice circumstanțele producerii evenimentului rutier. Deocamdată, nu au fost semnalate victime.

Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pentru scurt timp, până la eliberarea carosabilului.

Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite.