Prevenirea faptelor antisociale rămâne o prioritate constantă a polițiștilor, astfel că aceștia desfășoară activități menite să informeze, să conştientizeze, dar şi să responsabilizeze comunitatea.

Pe parcursul săptămânii trecute, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității au desfășurat activități preventive în scopul de a reduce riscurile şi de a menţine siguranța cetățenilor.

Astfel, în perioada menționată anterior, două dintre activități au fost desfășurate de polițiști la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și la Centrul „Rivulus Pueris” din Baia Mare, unde subiectele vizate au fost siguranța în mediul online și prevenirea traficului de persoane.

Elevii au fost încurajați să manifeste prudență în orice activitate desfășurată în mediul online și, de asemenea, au fost informați despre importanța verificării veridicităţii ofertelor de muncă, a comunicării cu apropiații și cu familia înainte de a lua o decizie importantă.

Totodată, o atenție deosebită a fost acordată prevenirii faptelor comise cu violență și a traficului de minori, fiind susţinute alte două activități la Penitenciarul din Baia Mare și la Liceul Tehnologic Special din Baia Mare. Poliţiştii au subliniat importanţa comunicării pentru depăşirea momentelor dificile, gestionarea pașnică a conflictelor și apelarea la sprijinul adulților şi al autorităților, în funcţie de situaţiile întâmpinate.

În acelaşi context, poliţiştii au fost avertizaţi asupra celor mai utilizate metode în scopul racolării minorilor, dar și asupra consecințele grave ale faptelor comise cu violenţă.

Astfel de activităţi, adaptate la noile provocări sociale, se vor desfăşura în continuare în cadrul întâlnirilor directe cu cei tineri, dar şi cu alţi membri ai comunităţii.